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بمناسبة شهر رمضان صرف منحة 600 جنيه للموظفين بهذه الجهة تزامناً مع إعلان المالية عن صرف علاوة10% أخر مايو

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بمناسبة شهر رمضان صرف منحة 600 جنيه للموظفين بهذه الجهة تزامناً مع إعلان المالية عن صرف علاوة10% أخر مايو بمناسبة شهر رمضان صرف منحة 600 جنيه للموظفين بهذه الجهة تزامناً مع إعلان المالية عن صرف علاوة10% أخر مايو

مع حلول شهر رمضان المبارك تمنح العديد من الهيئات منح تسمى” منحة رمضان” وتختلف قيمة المنحة من جهة لأخرى، وذلك لأن شهر رمضان تزداد فية الأعباء والمصروفات على المواطن وخاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار من سلع أساسية ورمضانية واختلاف الأسعار هذا العام عن الأعوام السابقة من حيث الغلاء في الأسعار.

وقد عقد مجلس جامعة” بور سعيد” إجتماعه الشهري لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالجامعة وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة” بور فؤاد” وبحضور رئيس الجامعة الدكتور” شمس الدين شاهين” وأقر مجلس الجامعة ووافق على صرف 600 جنيه منحة للعاملين بالجامعة، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وفي الاجتماع نفسه وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراه ل8 باحثين بكلية التمريض وباحثين من كلية التجارة وكلية رياض الأطفال، ومنح المجلس درجة الماجستير ل17باحث من كليات العلوم والتجارة والتربية النوعية والهندسة والتربية الياضية التمريض.

 

وزارة المالية صرف علاوة ال10% آخر مايو

أعلن الدكتور” عمرو الجارحي” وزير المالية عن موافقة الوزارة بصرف علاوة ال10% للعاملين بالدولة والغير مخاطبيين بقانون الخدمة المدنية،  وذلك بعد الانتهاء من تحديد الحد الأقصى والأدنى للعلاوة حيث تتراوح ما بين 65 و120 جنيه،  وتصرف بأثر راجعي من شهر يوليو الماضي.

 

 

المصدر : مصرفايف

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