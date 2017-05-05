بالفيديو.. رجل يشنق زوجته في الشرقية: «مبتخلفش صبيان»

شيماء مصطفى

عرضت الإعلامية وفاء طولان مقدمة برنامج مصر أحلى، المذاع على قناة المحور، تقريرا مصورا يكشف تفاصيل شنق رجل لزوجته داخل منزلها بالشرقية لحملها في بنت، وعدم حملها في ولد.

وقالت والدة الضحية: «زوجها اتصل عليا قال فيه مشكلة، وحينما ذهبنا قال لنا أهل زوجها إنها ماتت ولا تكشفوا وجهها علشان حرام، ولكننا اكتشفنا أن زوجها شنقها، بسبب عدم تصديقه أنها حامل في بنت وليس ولد».

وأضافت والدة الضحية: «ابنتي كانت في سنة التخرج بكلية تربية فرنساوي، وكانت عايزة تفرحه أنها حامل في ولد ولكنه لم يصدقها عندما أخبرته أنها حامل في ولد، وقالها هاتجيبيلي بنت تاني».

وقال والد الضحية: «اتصل والد زوج بنتي وأخبرني ابنتك ماتت.. وعندما ذهبت لرؤيتها منعوني فدفعتهم وفوجئت بأنها مشنوقة، وطلبت عرضها على الطب الشرعي.. وأنا عايزاه يتشنق زي ما شنق بنتي».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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