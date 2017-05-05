تفاصيل خطيرة.. خطف إسرائيل 3 أطفال من سيناء خلال حرب 73.. وهذا هو مصيرهم!!

شيماء مصطفى

كشفت وثائق إسرائيلية تنشر لأول مرة وتعود لعام 1973م، تفاصيل قصة ثلاثة رضع مصريين خطفهم إسرائيليون في سيناء ورحلوهم للتبني بالخارج.

وذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية، التي نشرت التفاصيل اليوم الخميس، أن هذه القصة الغريبة كشفت عنها المراسلات الداخلية التي جرت في مكتب مراقب دولة الاحتلال في سبتمبر 1973م.

وأظهرت الوثائق خلافات داخلية جرت في إسرائيل على خلفية هذه القصة، موضحة أن كبار مكتب مراقب الدولة هاجموا رجال الجيش الإسرائيلي، مؤكدين أن قرار تسليم الرضع الذي يبلغ أكبرهم شهر واحد فقط غير قانوني ومخالف لاتفاقية جنيف.

وتقول إحدى الوثائق إنه تم العثور على الرضع الثلاثة في منطقة العريش، مؤكدة أنهم مسلمون، وكان من المفترض التعامل معهم من قبل وزارة الرفاة الاجتماعي الإسرائيلية، لكن لم يكن هناك مؤسسة مناسبة لرعايتهم، ولم يكن هناك عائلات مسلمة تقبل تبنيهم، لذا اتُخذ قرار بترحيلهم وتسليمهم لعائلات مسيحية تتبناهم بالخارج.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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