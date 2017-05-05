التموين تعلن أسعار السلع الاساسية واللحوم والدواجن في معارض أهلاً رمضان وأماكن تواجدها

شيماء مصطفى

مع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك فى أواخر الشهر الجاري ، قامت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الانتهاء من إعداد قائمة بالاماكن التي سوف يتم فيها إقامة معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات المصرية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية.

ويبلغ عدد من المنافذ الذي سيتم فيها إقامة معارض أهلاً رمضان نحو 77 منفذ وسيتم إقامتها خلال الفترة من 17 مايو وحتى 26 مايو الجاري.

وقالت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها سوف تقوم بتوفير كافة أنواع السلع التي يقبل المواطنين عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة السلع الغذائية واللحوم والدواجن حيث سيتم توفير تلك السلع بالاسعار الآتية :-

كيلو الفراخ بسعر 25 جنيه للكيلو ، اللحوم المجمدة بسعر 48 جنيه للكيلو ، اللحوم السودانية الطازجة بسعر 75 جنيه للكيلو ، الأرز بسعر 6.5 جنيه للكيلو ، السكر بسعر 10 جنيهات للكيلو ، الزيوت تحيا مصر بسعر 16 جنيه للعبوة.

وعن أماكن إقامة معارض أهلاً رمضان بالقاهرة والمحافظات كالتالي :-

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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