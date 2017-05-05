أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

التموين تعلن أسعار السلع الاساسية واللحوم والدواجن في معارض أهلاً رمضان وأماكن تواجدها

Google+ Print
التموين تعلن أسعار السلع الاساسية واللحوم والدواجن في معارض أهلاً رمضان وأماكن تواجدها التموين تعلن أسعار السلع الاساسية واللحوم والدواجن في معارض أهلاً رمضان وأماكن تواجدها

مع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك فى أواخر الشهر الجاري ، قامت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الانتهاء من إعداد قائمة بالاماكن التي سوف يتم فيها إقامة معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات المصرية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ووزارات والتجارة الداخلية والتنمية المحلية.

ويبلغ عدد من المنافذ الذي سيتم فيها إقامة معارض أهلاً رمضان نحو 77 منفذ وسيتم إقامتها خلال الفترة من 17 مايو وحتى 26 مايو الجاري.

وقالت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها سوف تقوم بتوفير كافة أنواع السلع التي يقبل المواطنين عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة السلع الغذائية واللحوم والدواجن حيث سيتم توفير تلك السلع بالاسعار الآتية :-

كيلو الفراخ بسعر 25 جنيه للكيلو ، اللحوم المجمدة بسعر 48 جنيه للكيلو ، اللحوم السودانية الطازجة بسعر 75 جنيه للكيلو ، الأرز بسعر 6.5 جنيه للكيلو ، السكر بسعر 10 جنيهات للكيلو ، الزيوت تحيا بسعر 16 جنيه للعبوة.

وعن أماكن إقامة معارض أهلاً رمضان بالقاهرة والمحافظات كالتالي :-

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك

الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك

طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"