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بالفيديو || لحظة وصول «أسمن امرأة في العالم» إلى مستشفى بـ«أبو ظبي»

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بالفيديو || لحظة وصول «أسمن امرأة في العالم» إلى مستشفى بـ«أبو ظبي» بالفيديو || لحظة وصول «أسمن امرأة في العالم» إلى مستشفى بـ«أبو ظبي»

عرضت قناة "سكاي نيوز" للحظة وصول المصرية إيمان عبد العاطي، اسمن امرأة في العالم، إلى أحد المستشفيات بـ«أبو ظبي» في الإمارات؛ لاستئناف رحلة علاجها.

كان صفوت مسلم رئيس شركة للطيران، أكد في تصريحات له، أن طائرة مصرية خاصة غادرت أمس الخميس، رحلة مصر للطيران للشحن الجوي مطار مومباى بالهند لنقل المريضة المصرية إيمان عبد العاطي إلى أبو ظبي، وذلك لاستكمال رحلة علاجها التي استغرقت ما يقرب من 3 شهور تقريبًا بمستشفى آخر بإمارة أبو ظبي.
 
وقال الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي: إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي كانت قد وفرت كافة إمكاناتها لنقل هذه الحالة الخاصة.
 
أضاف، أن شركة الشحن الجوي أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي لم يسبق لأي شركة طيران أن قامت به من قبل؛ حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونة دخول الفراش الذي تم تجهيزه على متن الطائرة، كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في الأرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة.

 
المصدر : فيتو

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