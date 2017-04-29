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من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟

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من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟ من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟

.تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، صورًا، تظهر شاب، يتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح والفريق صدق صبحي وزير الدفاع أثناء فعاليات مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية، كاشفين عن هوية هذا الشاب، الذي تظهر عليه علامات الجدية.

وكتب النشطاء عبر إحدى الصفحات، على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بعض المعلومات عن المهندس الشاب، “أحمد خاطر”، وبعض الميزات والخصائص التي ستمتع بها خاطر.

 

المواهب التي يتمتع بها أحمد خاطر

  • خريج هندسة الزقازيق بتقدير جيد جداً، ومن أوائل دفعته.
  • اختارته جامعة الزقازيق و3 مهندسين آخرين، لدراسة الهندسة بجامعة ABUZEINA في ألمانيا، إلا أن زملاءه رفضوا العودة لمصر، وفضلوا الجنسية الألمانية، وتجاهلوا فضل عليهم.
  • أحمد خاطر رجع لبلده وانضم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأصبح من أكبر المهندسين بالجيش ومرشح لأن يكون وزيرًا للتخطيط

 

 

المصدر : مصرفايف

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