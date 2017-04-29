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رامز جلال يعرض على السبكى 30 ألف دولار للظهور فى برنامجه.. ورد فعل شديد اللهجة من المنتج

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رامز جلال يعرض على السبكى 30 ألف دولار للظهور فى برنامجه.. ورد فعل شديد اللهجة من المنتج رامز جلال يعرض على السبكى 30 ألف دولار للظهور فى برنامجه.. ورد فعل شديد اللهجة من المنتج

علم "اليوم السابع" أن الممثل رامز جلال عرض على المنتج السينمائى أحمد السبكى، الظهور معه فى إحدى حلقات برنامجه الجديد "رامز فى أرض الخوف" مقابل 30 ألف دولار، لكن المنتج رفض وعلّق بجملة: "بلا هيافة وقلة أدب".
 
وعقب رفض أحمد السبكى الظهور فى البرنامج لجأ رامز لشقيقه محمد للظهور معه بنفس المقابل المادى، يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الظهور معه على رأسهم طونى خليفة، نانسى عجرم، لطيفة.
 
كان الإعلامى طونى خليفة قد بث مؤخرا، فضح من خلاله الخطة التى يتبعها رامز جلال فى برنامجه الجديد لجلب ضيوفه، كما انتقده الإعلامى الكبير عمرو أديب وتساءل فى برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E: "هى برامج المقالب دى مباحة؟ وإنه يتعمل كده فى الناس مباح؟ وهى الضيوف بتبقى عارفة؟ وليه فى ضيوف ليها سعر عن ضيوف تانية؟ وهل ما يحدث يؤثر على حالة الضيوف النفسية؟" وذكر أن: "رامز فقد الإحساس وقلبه مات علشان كده بيشتغل البرامج دى".
 
 
المصدر : اليوم السابع
 

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