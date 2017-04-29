أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من نزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟

صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى