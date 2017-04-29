قصة الزي الرسمي لـ 4 مهن مختلفة: سبب ارتداء المحامي «روبًا أسود» والطبيب «أبيض»

سمر العشري

لكل مهنة شروط تفرضها على الملتحقين بها، من ناحية الكفاءة والخلفية الدراسية، ويُضاف إليهما المظهر المتمثل في الملابس المخصصة لكل وظيفة، يكون بمثابة الأمر الذي يفرق بين فرد وآخر أمام المجتمع.

وخلف كل الملابس ولون سبب دفع المحامي لارتداء البالطو الأسود، والطبيب لآخر مثله لكن بلون أبيض، والطاهي لوضع قبعة بيضاء طويلة على رأسه، وأخيرًا خوذة المهندس.

في التقرير التالي، 4 أسباب حددت ملابس مرتادي كل مهنة وألوانها كذلك :

4. روب المحاماة الأسود

يعود سبب ارتداء المحامين للروب الأسود إلى عام 1791، حسب المنشور على الموقع الإلكتروني لنقابة محامي مصر، وقتها كان أحد القضاة الفرنسيين جالسًا في شرفة منزله حينما شاهد مشاجرة بين شخصين، انتهت بقتل أحدهما للآخر وهروب القاتل.

بعدها توجه أحد المارة إلى القتيل وحمله إلى المستشفى، وهناك ألقت الشرطة القبض عليه واتهمته بأنه القاتل، وعرضته على المحاكمة، ومن المفارقة أن القاضي هو من كان شاهدًا على الجريمة من شرفته، لكنه انتهج سبيل القانون الفرنسي الذي لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن.

من هذا المنطلق حُكم على المتهم البريء بالإعدام، وهو ما لم يغفره القاضي لنفسه، حتى اعترف فيما بعد للرأي العام بخطئه، وهو ما لم يقبله الآخرون.

بمرور الأيام، تواجد القاضي داخل قاعة المحاكمة للنظر في قضية أخرى، وقتها وجد المحامي، الذي يدافع عن المتهم، يرتدي روبًا أسود اللون عكس المعتاد حينها، ليبرر الأخير سبب ذلك بقوله للقاضي: «لكي أذكرك بحكم الإعدام الظالم الذي حكمت به على بريء»، وهو الرداء الرسمي للمحامين في فرنسا، ثم في بقية الدول حتى الآن.

3. بالطو الطبيب الأبيض

ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن الأطباء يلجأون إلى ارتداء بالطو أبيض اللون، لأنه يتيح لهم سهولة رؤيته متسخًا من عدمه، والتفريق ما بين الاتساخ هو نتاج عدوى أو مرض، كذلك مرتبط بالعلوم الطبية ويشير إلى النقاء والصفاء.

ويختلف الأمر داخل غرفة العمليات، بارتداء الأطباء لبدل إما زرقاء أو خضراء، وذلك لصعوبة تنظيف البالطو الأبيض من آثار الدماء في تلك الحالة.

2. قبعة الطهاة الطويلة

حسب المنشور بصفحات مجلة «القافلة» السعودية، يرتدي الطهاة قبعة بيضاء طويلة ومستقيمة تنتهي أحيانًا بتكورات منتفخة، ويعود سبب أخذها ذلك الشكل حتى تسمح بتسهيل مرور الهواء وتقليل أثر حرارة المطبخ على الطباخين.

1. خوذة المهندس

في مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، تظهر فيه تجربة لاختبار أحد الأخواذ التي يحرص المهندس على ارتدائها، وذلك تجنبًا لسقوط أشياء ثقيلة على رأسه أثناء ساعات العمل.

ومن المتعارف عليه تعدد ألوان كل خوذة للدلالة على درجة مرتديها، فالعامل يرتدي الصفراء، ومشرف الأمن الصناعي يرتدي الحمراء، في حين يضع المشرف العام على رأسه خوذة زرقاء، وأخيرًا يرتدي الخوذة البيضاء المهندس التنفيذي والإنشائي.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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