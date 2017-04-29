أمير قطر يطلق اسم أردوغان على حصانه الجديد

سمر العشري

أطلق أمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني على مهره الجديد الذي اشتراه خلال عام 2015 بقيمة 4 ملايين ليرة تركية اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن الأمير تميم آل ثاني، مالك مركز الشقب العالمي للفروسية، والمعروف بضخه استثمارات كبيرة في مجال الفروسية وركوب الخيل، اشترى مهرًا بقيمة 750 ألف جنيه بريطاني خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية، ولكن اللافت أنه أطلق عليه اسم “أردوغان” بحسب الزمان التركية.

يذكر أن المهر أردوغان هو ابن الحصان الأسطوري فرانكل الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية، أمَّا أمه “دار ري مي – Dar Re Mi”، فقد فازت في مجموعة سباقات عالمية مثل سباقات ” Dubai Sheema Classic ” المقامة بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يدخل المهر أردوغان مضمار السباق للمرة الأولى بعد أن بلغ عامه الثالث، خاصة بعد إعداده وتجهيزه بعناية فائقة على يد فريق من المتخصصين في إنجلترا.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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