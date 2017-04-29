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«لجنة فنية» لمعرفة سبب وفاة 5 من أسرة واحدة ... شاهد التفاصيل

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«لجنة فنية» لمعرفة سبب وفاة 5 من أسرة واحدة ... شاهد التفاصيل «لجنة فنية» لمعرفة سبب وفاة 5 من أسرة واحدة ... شاهد التفاصيل

انتقل فريق من النيابة العامة بكفرسعد، بمحافظة دمياط، لمعاينة مكان واقعة حريق المنزل الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من أسرة واحدة، وتم انتداب لجنة فنية لمعرفة سبب الحريق.
 
ونشب حريق داخل شقه سكنية بقرية الوسطاني بكفرسعد داخل إحدى الغرف وتبين من المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي وامتدت ألسنة النيران إلى باقي الشقة، وأسفر الحريق عن مصرع 5 أفراد من الأسرة هم السيد محمود وهبة 51 عامًا وزوجتة عطيات سعد وهبة 48 عامًا وأبناءهم الثلاث محمود 5 سنوات وعبد العزيز 3 سنوات وحسام 17عامًا.
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد صبحي، من السيطرة على الحريق، عقب الدفع بـ 5 سيارات إطفاء حيث تبين أن الحريق نشب في حجرة واحدة من الشقة وتم منع امتداد السنة النيران لباقى أجزاء الشقة.
 
 
المصدر : اليوم الجديد

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