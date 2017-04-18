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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تمرّ بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الإزعاج، مع أنك كنت تتوقع أن يكون هذا اليوم خالياً من المتاعب والهموم

عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية، وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها، فهي صادقة حتى لو شعرت بأنه يتجاهلك بعض الشيء

صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر

 

ابراج مكتوب

 

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

 

 

 

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