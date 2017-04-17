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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العذراء

مهنياً: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة

عاطفياً: تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً

صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك

 

ابراج مكتوب

 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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