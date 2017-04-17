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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: احذر الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين

عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً لئلا يشعر بأنك تخذله

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك

 

ابراج مكتوب

 

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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