تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

شيماء مصطفى

يعتبر البصل هو واحد من أكثر الخضروات شعبية في جميع أنحاء العالم . ولكن هل تعلم أن البصل الأحمر يحتوي على ضعف عدد من المضادات الأكسدة عن أي نوع بصل آخر ، مما يجعل هذا الغذاء قوياً كمضاد للألتهابات ولنظام حياتك .

والبصل الأحمر ذو طعم لاذع قليلا ولكن يحتوي على العديد من مجموعات الكبريت ، وتلك المجموعات تساعد على إنتاج cysteine داخل الجسم الذي يساعد على فقدان الوزن ، وإزالة السموم والوقاية من السرطان . بالإضافة إلى ذلك مركبات الكبريت في البصل الأحمر تساعد على خفض الكولسترول والدهون الثلاثية . أيضاً تساعد في تحسين وظيفة غشاء الخلية في خلايا الدم الحمراء ، وتحسين إستخدام الأكسجين ، وهذا يحسن من وظيفة القلب والأوعية الدموية .

هنا سنتعرف على فوائد أخرى للبصل الأحمر ، وبعض الأسئلة والأجوبة عن البصل

غني بالمغذيات النباتية المضادة للأكسدة

البصل الأحمر غني بمادة quercetin and the polyphenol anti-oxidant anthocyanin. ، وهذه مضادات أكسدة تمنع أكسدة الأحماض الدهنية الغذائية ، وهى قوية جداً التي تحيد من نمو الخلايا السرطانية والحد بشكل كبير من إلتهاب الجسم بالكامل . وإستهلاك كيورستين quercetin من البصل بشكله الطبيعي أفضل من تناول المكملات . لأن الجسم قادر على التعرف بشكل أفضل على المغذيات عندما تكون في صورتها الطبيعية .

البصل الأحمر غني بالكروميوم Chromium

البصل الأحمر مصدر رائع للكروميوم الذي يقلل من نسبة السكر في الدم . وعده دراسات أكدت أن نقص الكروم يؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب . الفلافونويدات المضادة للأكسدة غنية أيضاً في الطبقة الخارجية للبصل . وكثير من الناس تقشر الطبقات الأولى من البصل ، مما تفقد الكثير من هذه العناصر الغذائية . عندما نقشر الطبقة الخارجية سنفقد تقريباً 20 % من كيرسيتين querctein ، وأكثر من 75 % من أنثوسيانين anthocyanin .

بعض الأسئلة والأجوبة بشأن البصل

1- كم عدد من البصل الأحمر تناوله ؟

تقريباً من 4 – 7 حصص من البصل الأحمر كل أسبوع . وهذا قد يرتبط بفائدة كبيرة للحد من القولون ، وسرطان المبيض ، والمرئ ، والحنجرة .

2- هل تحتاج لشراء البصل العضوي ؟

البصل مغطى بقشرة رقيقة وحادة جداً مما تساعد على صد الآفات . وبالتالي يمكن شراء البصل الغير عضوي .

3- كيف يمكن تقليل رائحة النفس عند تناول البصل ؟

يمكن تقليل الآثار السلبية عند تناول البصل وغيرها من الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم ، والكرات والفجل . من خلال إستهلاك الخضروات ذو اللون الأخضر والأعشاب مثل البقدونس ، الكزبرة ، الهندباء أو الروزماري والشمر والنعناع . ودائما عند تناول البصل ينصح بأستهلاك تلك الخضروات الخضراء .

4- هل يمكن الحصول على نفس الفوائد من البصل المطبوخ مثل البصل الخام ؟

بالتأكيد سوف تفقد الكثير من الفوائد ، ولكن مازال بعض الفوائد موجودة وهذا أفضل من الإمتناع تماما عن تناول البصل .

5- هل كل أنواع البصل لديها نفس الفوائد ؟

البصل الأبيض والأخضر يحتوي على مركبات الكبريت والكروم وكيرستين أيضا . ومع ذلك البصل الأحمر هو البصل الوحيد الذي يحتوي على أنثوسيانين anthocyanin . وبالتالي هو أكثر المغذيات وفرة من أي نوع آخر في البصل .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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