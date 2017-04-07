ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية

شيماء مصطفى

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس تأييده للضربات الجوية الأمريكية على سوريا، موجها تساؤل لمن يهاجمها بشأن موقفهم من قتل الأطفال والأبرياء.

وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لكل من يهاجم الضربة الأمريكية: "هل توافقون على قتل الأطفال والأبرياء بالأسلحة الكيماوية ؟".

يذكر أن الطائرات الأمريكية شنت هجوماً عسكرياً على النظام السورى فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بـ 59 صاروخاً توماهوك، استهدفت طائرات ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوى ورادارات" فى قاعد "الشعيرات" العسكرية الجوية قرب حمص.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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