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وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها

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وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها

أكدت الدكتورة عفاف أحمد مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم بوزارة الصحة أنه تم رفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها، مشيرة إلى أنه تم وضع جديدة -لم تحددها - للبلازما والصفائح الدموية.
 
وقال عفاف أحمد مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع"، إن الأسعار للمرضى لم ترتفع نهائياً ومازال كيس الدم يباع للمرضى بــ 90 جنيها  فى الــ 24 مركز التابع للمركز الرئيسى لخدمات الدم بفاكسيرا.
 
وأضافت عفاف أحمد مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم أن فحص كيس الدم يكلف الدولة 500 جنية مشيرة إلى ان سبب رفع الأسعار جاء بسبب ما وجه به الجهاز المركزى للمحاسبات بأن أكياس الدم ومشتقاتها تباع للمستشفيات الخاصة بنفس الأسعار المدعومة للمريض أو المستشفيات الحكومية وهو ما يعد مخالفا.
 
وتابعت عفاف أحمد، إنه تم الإستجابة إلى مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات ورفع الأسعار للدم ومشتقاتة بالنسبة للمستشفيات الخاصة حتى نضمن وصول الدعم إلى مستحقية مشيرة إلى أن المخزون الإستراتيجى من الدم ومشتقاتة آمن.
 
وأكدت أن الصرف بالأسعار القديمة، يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة مشيرة إلى أن صرف الدم بالأسعار القديمة أيضا لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، فيما يتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة.
 
ألدم
 
المصدر : اليوم السابع

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