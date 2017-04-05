رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

شيماء مصطفى

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أنه سوف يتم الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية مع إعداد قاعدة بيانات كاملة لكافة المستفيدين من دعم السلع التموينية وذلك بحد أقصى شهر يونيو المقبل.

وأشار وزير التموين في تصريحاته لجريدة اليوم السابع أثناء قيام سيادته بإفتتاح مجمع إستهلاكي بمنطقة كوبري القبه ، بأنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية فإنه سوف يقوم بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من أجل الموافقة على إضافة المواليد الجدد من عمر عامين وذلك إعتباراً من شهر يوليو المقبل.

حيث قال وزير التموين بالحرف الواحد “هستأذن مجلس الوزراء من أجل الموافقة على إضافة المواليد الجديدة في شهر يوليو المقبل ، بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تشتمل على أسماء المستفيدين من دعم السلع التموينية.

وأضاف وزير التموين بأنه سوف يتم إضافة المواليد من عمر عامين فأكثر، كما أنه سوف يتم فتح الباب لاستخراج البطاقات التموينية الجديدة .

وأكد وزير التموين على أنه من المتوقع أن يتم إضافة عدد 7 مليون مولود خلال الفترة المقبلة وبما يمثل 10% من المستفيدين المقيدين بالبطاقات التموينية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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