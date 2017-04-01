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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك المهني وتحصل على ترقيات

عاطفياً: عليك أن توضح أمراً للحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تكشف أوراقاً أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة، لكي يكون على بينة مما يجري حوله

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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