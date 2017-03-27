كيف تفرقين بين «القَشط والارتجاع» عند رضيعك؟

يتعرض الكثير من الرضع لمشكلة "القشط"، وتحتار الأمهات في التفرقة بينها وبين الارتجاع في حالاته البسيطة.

تحدثنا الدكتورة دعاء يوسف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عن بعض الفروق البسيطة التي تستطيع الأم من خلالها تحديد ما لدي طفلها من قشط أو ارتجاع.

أولا - القشط:

- القشط هو الوضع الذي يعود فيه قسم من الطعام من المعدة ويخرج من فم الطفل نحو الخارج دون حزق وليس بطريقة الاندفاع للأمام إنما على جانبي الفم، وتختلف كميته وقوامه.

- لا يؤثر القشط على وزن الطفل فيظل الوزن في زيادة بشكل طبيعي.

- سبب القشط في الأغلب يكون زيادة عدد مرات الرضاعة ودون تنظيم للأوقات أو عدم تجشؤ "تكريع" للطفل.

ثانيا – الارتجاع:

- الارتجاع في أغلب الحالات لابد أن يكون له سبب ويوجد منه درجات مختلفة ويجب فيه استشارة الطبيب المختص.

- من أعراض الارتجاع القيء المستمر وربما "يشرق" الطفل ما يسبب آلام في صدره.

- يؤثر الارتجاع على وزن الطفل.

- القشط والارتجاع في الدرجات البسيطة يمكن علاجهما بتنظيم الرضاعة وتجشؤ الرضيع مع وضعه عند النوم في وضع 45 درجة من نصف الصدر.

- الدرجات الأعلى من الارتجاع أو القشط تحتاج إلى استشارة الطبيب المختص.

المصدر : الشروق

شبكةعيونالإخبارية

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