أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

سيدة تنجب توأمًا بعد وفاتها بـ3 أشهر: فصلوا عنها الأجهزة عقب الولادة

Google+ Print
سيدة تنجب توأمًا بعد وفاتها بـ3 أشهر: فصلوا عنها الأجهزة عقب الولادة سيدة تنجب توأمًا بعد وفاتها بـ3 أشهر: فصلوا عنها الأجهزة عقب الولادة

في حالة نادرة نجح الأطباء في مقاطعة «بارنا» البرازيلية في إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة توفيت إكلينيكيًا، عندما كان جنينيها التوأم في شهرهما الرابع، وهو ما نشرته صحيفة «فوليا دي ساو باولو».

ووضع الأطباء السيدة «فرانكليني دا سيلفا» تحت تأثير أحد الأجهزة لضمان استمرار نبضات القلب بشكل منتظم لانقاذ الجنينين داخل الرحم، حتى ظلا على قيد الحياة، وهي الإجراءات التي تمت وفق رغبة الزوج حسب المنشور بموقع «سبوتنيك».

واستمرت «فرانكليني» تحت تأثير الجهاز إلى أن أتم الجنينان 7 أشهر، ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإخراجهما قيصريًا، ووضع التوأم في الحضانة وهما بصحة جيدة.

وبعد أن اطمأن الأطباء على حالة التوأم قرروا فصل جهاز القلب عن «فرانكليني»، ليعلنوا عن وفاتها بشكل تام.

نتيجة بحث الصور عن مولودان توأم

 

المصدر : المصرى لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو

فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا

قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير