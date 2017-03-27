سيدة تنجب توأمًا بعد وفاتها بـ3 أشهر: فصلوا عنها الأجهزة عقب الولادة

في حالة نادرة نجح الأطباء في مقاطعة «بارنا» البرازيلية في إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة توفيت إكلينيكيًا، عندما كان جنينيها التوأم في شهرهما الرابع، وهو ما نشرته صحيفة «فوليا دي ساو باولو».

ووضع الأطباء السيدة «فرانكليني دا سيلفا» تحت تأثير أحد الأجهزة لضمان استمرار نبضات القلب بشكل منتظم لانقاذ الجنينين داخل الرحم، حتى ظلا على قيد الحياة، وهي الإجراءات التي تمت وفق رغبة الزوج حسب المنشور بموقع «سبوتنيك».

واستمرت «فرانكليني» تحت تأثير الجهاز إلى أن أتم الجنينان 7 أشهر، ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإخراجهما قيصريًا، ووضع التوأم في الحضانة وهما بصحة جيدة.

وبعد أن اطمأن الأطباء على حالة التوأم قرروا فصل جهاز القلب عن «فرانكليني»، ليعلنوا عن وفاتها بشكل تام.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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