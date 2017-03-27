تنازَل عن رخصتك تحصل على خصم في تكاليف جنازتك!.. دولة تطلب من كبار السن فيها التوقف عن قيادة السيارات في الشوارع

تقدم الحكومة اليابانية عروضاً خاصة وخصومات مغرية على تكاليف الجنائز والدفن لمواطنيها كبار السن ممن لا يزالون يقودون مركباتهم على الطرقات مقابل شيء واحد: أن يسلموها رخص قيادتهم.

تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2017، ذكر أن السلطات اليابانية تسعى منذ فترة لتشجيع كبار السن على التخلي عن القيادة والإقلاع عنها بعدما كثرت الحوادث المرورية وتزايدت جراء ارتكابهم أخطاءً؛ كالخلط بين الفرامل ودواسات السرعة.

آخر العروض التشجيعية، كان في محافظة آيتشي المركزية والذي تقدمت به شركة تدير 89 داراً للجنائز والمآتم بعرض خاص؛ هو خصم 15% لمن يتنازل عن شهادة قيادته، حسبما رصدته تقارير وكالة كيودو نيوز.

فعلى كل من يرغب في الاستفادة من هذا العرض إثبات تنازله فعلياً عن شهادته بمركز الشرطة المحلي الذي يقف داعماً للمبادرة. وحسب التقرير، فإن عرض الخصم يمكنه أن يسري ويشمل بقية أفراد العائلة حتى ممن يعيشون خارج المحافظة.

وقد كان في اليابان عام 2015 نحو 4.8 مليون من حملة شهادة قيادة السيارات الذين تجاوزت أعمارهم 75 سنة وفق ما ذكرته صحيفة The Japan Times، أي ضعف عددهم قبل عقد من السنوات. لكن الفترة الزمنية نفسها شهدت كذلك تزايد أعداد حوادث التصادم المرورية القاتلة التي كان السبب وراءها كبار السن.

هناك عروض أخرى تشجيعية سارية في أماكن أخرى باليابان، إلا أن معظمها ليس بشؤم العرض الجنائزي؛ فهناك عروض على أسعار تنقلات أرخص بسيارات الأجرة (التاكسي)، أو أسعار مخفضة لدخول أماكن الاستحمام العامة.

كذلك، ثمة عرضٌ يختلف كلياً عن طبيعة عرض دار المآتم، كان قُدم في محافظة آيتشي المذكورة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يخول للأهالي الطاعنين في السن الحصولَ على كميات من المعكرونة الآسيوية الشهيرة النودلز بسعر أوفر في حال تنازلهم عن شهادات قيادتهم للسيارات.

المصدر: هافينغتون بوست عربي

شبكةعيونالإخبارية

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