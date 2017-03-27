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بالفيديو.. قرار "صادم" للسلطات السعودية بشأن عريس مصري حمل عروسه ورقص بها في مطار المدينة المنورة

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بالفيديو.. قرار "صادم" للسلطات السعودية بشأن عريس مصري حمل عروسه ورقص بها في مطار المدينة المنورة بالفيديو.. قرار "صادم" للسلطات السعودية بشأن عريس مصري حمل عروسه ورقص بها في مطار المدينة المنورة
أراد عريس مصري يعمل بالمملكة العربية التعبير عن فرحته العارمة باستقبال عروسه القادمة من فقرر تنظيم زفة لها بالمطار قام خلالها بحملها والرقص بها، مثيرا حالة من الجدل بعد تداول المقطع الخاص بذلك.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن سلطات أمن مطار المدينة المنورة اعتقلت العروسين، وتم التحفظ عليهما لحين الانتهاء من إجراءات ترحيلهما، وذكر أمن المطار أن قرار الترحيل جاء بعد قيام العروسين بأمور مخالفة لقواعد مطار المملكة، حيث قام العروسان بتحويل صالة المطار إلى صالة أفراح وسط هتافات وتصفيق الأهالي، وسط ذهول من بعض المواطنين السعوديين هناك.
 
 
المصدر : فيتو

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