حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 13 مارس 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنيا:ً القمر المكتمل في برج العذراء يدعوك إلى التراجع خطوة وإلى التفكير في كل ما آلت إليه الأمور، إياك أن تتصرف بانفعال وأن تتخذ قرارات متهورة
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير
صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة
برج الثور
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يعزز الحظوظ، ويتحدث عن فترة مهمة وإيجابية لولادة مشروع يتبلور في الأيام القليلة المقبلة
عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة
صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً
برج الجوزاء
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك
عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك
صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيراً
برج السرطان
مهنياً: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء
عاطفياً: تعرف جيداً أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة
صحياً: قد يتفاقم وضعك الصحي يوماً بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية
عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما
صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية
برج العذراء
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يضعك أمام خيار مهم، ويجلب لك بعض الحلو لمشكلة سابقة وتتبع تنويعاً في أسلوب عملك
عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجياً، فإذا كنت مهتماً به، حاول تحسين تصرّفاتك معه
صحياً: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك
برج الميزان
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يتحدث عن علاج أو داء يلم بأحد الزملاء، وعن ضرورة الحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك لا يكلفك الكثير
عاطفياً: منح الشريك وقتاً أطول يساعد على التفكير جدياً في المستقبل، وتجد عندها حلاً لكل الأمور العالقة
صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك
برج العقرب
مهنياً: يدخل مارس إلى برج الثور ويعاكسك ويحملك ربما مسؤولية كبيرة، لحسن الحظ يطلّ عليك الحظ ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شراكة مهمّة جداً
عاطفياً: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته
صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة
برج القوس
مهنياً: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص ليهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم
عاطفياً: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولاً مناسبة
صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة
برج الجدي
مهنياً: يخرج كوكب مارس من معاكستك في برج الحمل لينتقل إلى موقع أكثر بريقاً ووعداً، وتكثر حولك الإغراءات المهنية للتعاقد معك
عاطفياً: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور
صحياً: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يثير مسألة مالية لا بد من حسمها، وقد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر
عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان
صحياً: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهداً لتكون نشيطاً وحاضراً بدنياً
برج الحوت
مهنيا:ً القمر المكتمل في برج العذراء يدعوك إلى التراجع خطوة وإلى التفكير في كل ما آلت إليه الأمور، إياك أن تتصرف بانفعال وأن تتخذ قرارات متهورة
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير
صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.
المصدر : ارب حظ