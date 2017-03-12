حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 13 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنيا:ً القمر المكتمل في برج العذراء يدعوك إلى التراجع خطوة وإلى التفكير في كل ما آلت إليه الأمور، إياك أن تتصرف بانفعال وأن تتخذ قرارات متهورة



عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير



صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة



برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يعزز الحظوظ، ويتحدث عن فترة مهمة وإيجابية لولادة مشروع يتبلور في الأيام القليلة المقبلة



عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة



صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك



عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك



صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيراً

مهنياً: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء



عاطفياً: تعرف جيداً أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة



صحياً: قد يتفاقم وضعك الصحي يوماً بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية



عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما



صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يضعك أمام خيار مهم، ويجلب لك بعض الحلو لمشكلة سابقة وتتبع تنويعاً في أسلوب عملك



عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجياً، فإذا كنت مهتماً به، حاول تحسين تصرّفاتك معه



صحياً: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يتحدث عن علاج أو داء يلم بأحد الزملاء، وعن ضرورة الحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك لا يكلفك الكثير



عاطفياً: منح الشريك وقتاً أطول يساعد على التفكير جدياً في المستقبل، وتجد عندها حلاً لكل الأمور العالقة



صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك

مهنياً: يدخل مارس إلى برج الثور ويعاكسك ويحملك ربما مسؤولية كبيرة، لحسن الحظ يطلّ عليك الحظ ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شراكة مهمّة جداً



عاطفياً: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته



صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة

برج القوس

مهنياً: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص ليهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم



عاطفياً: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولاً مناسبة



صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

برج الجدي

مهنياً: يخرج كوكب مارس من معاكستك في برج الحمل لينتقل إلى موقع أكثر بريقاً ووعداً، وتكثر حولك الإغراءات المهنية للتعاقد معك



عاطفياً: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور



صحياً: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يثير مسألة مالية لا بد من حسمها، وقد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر



عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان



صحياً: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهداً لتكون نشيطاً وحاضراً بدنياً

مهنيا:ً القمر المكتمل في برج العذراء يدعوك إلى التراجع خطوة وإلى التفكير في كل ما آلت إليه الأمور، إياك أن تتصرف بانفعال وأن تتخذ قرارات متهورة



عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير



صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة

ابراج مكتوب