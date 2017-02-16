حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ليوم تنسى متاعب العمل سريعا بسبب نظره إعجاب زملائك ورؤسائك بالعمل



عاطفياً: اليوم تبادر إلى إصلاح وضعك مع الشريك بسبب المشاكل التي مرت بكم في الفترة الماضية



صحياً: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية

ابراج مكتوب

برج الدلو

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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