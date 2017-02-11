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حظك اليوم برج الدلو الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة 

صحياً: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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