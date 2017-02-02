حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز



عاطفياً: حب الشريك لك عملة نادرة هذه الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم الأحيان



صحياً: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads