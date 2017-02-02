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ضبط مسؤولين بالحكومة متورطين بإصدار أوامر بتخزين السكر والسلع الأساسية وعدم بيعها للمواطنين..بالفيديو

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ضبط مسؤولين بالحكومة متورطين بإصدار أوامر بتخزين السكر والسلع الأساسية وعدم بيعها للمواطنين..بالفيديو ضبط مسؤولين بالحكومة متورطين بإصدار أوامر بتخزين السكر والسلع الأساسية وعدم بيعها للمواطنين..بالفيديو

ان الارتفاع الحالي للأسعار الذي يصرخ منه المواطن المصري في جميع محافظات ،نجد ان هناك من يستغل هذه الموجة التي تمر بها البلاد من ازمة اقتصادية واضحة نولا يمد يد العون ولو بالتعامل بالضمير الحي وهو اضعف الايمان في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر من ظروف اقتصادية صعبة .

 

حيث تم الكشف بواسطة الرقابة الادارية في السويس ،والتي اعتادت ان تقوم بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جمعيات ومنافذ البيع ،حتى تعاين مدى توافر السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن المصري .

 

موظفين في مديرية يخفون السكر

ونظرا لما تشهده البلاد من ازمة في السكر في الفترة الاخيرة ،تم ضبط كميات كبيرة من السكر في احد المجمعات الاستهلاكية ،المتواجدة في شارع الجيش بمدينة السويس ،وبعد مواجهته من قبل المفتشين ،صرح واعترف باعترافات في منتهى الخطورة .

حيث اكد الموظف المسؤول عن المجمع الاستهلاكي ،انه تلقى اوامر من موظفين في مديرية التموين بالسويس ليخزن السكر بكميات كبيره ،وان لا يبيعه للمواطنين ،حتى يقوم هؤلاء الموظفين بأخذ هذه الكميات من السكر .

وبالتحري والبحث توصل مفتشين التموين من التوصل الى الموظف الذي اعطى هذه الاوامر من مديرية التموين ،وتبين انها سيدة تعمل بهذه الوظيفة ويطلق عليها مدام حنان ولم يقتصر الامر على طلبها في تخزين السكر فقط ومنع عرضه للموانين ،بل قالت للتجار ان يقلوا من بيع وعرض منتجات اخرى كالزيت والارز ،وعليه فقد حرر مفتشو التموين محضر بالواقعة .

 

 

 

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