بالفيديو: بسبب إرتدائها للحجاب قال أنها “عاهرة” فردَّت عليه بفيديو قام بتحقيق ما يقارب من مليوني مشاهدة بداخل أحد مقاهى الولايات المتحدة

سيدة أمريكية مُسلمة قامت بنشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ولاقى هذا الفيديو رواجاً عالمياً ونال أكثر من مليون مشاهدة وأقترب من مليونى مشاهدة والسبب فى تصوير هذا الفيديو هو أنها فى البداية كانت تجلس بأحد المقاهى بمنطقة أتلاتنا الشرقية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ولاية جورجيا وكانت تتعرض للتحرش ونوديت بـ”العاهرة”.

قامت صحيقة دايلى ميل البريطانية الشهيرة بنشر تقرير عن تلك الحادثة يوم الثلاثاء 31 يناير لعام 2017م، لسيدة تدعى أسماء الحونى وهى مسلمة الديانة وأمريكية الجنسية حينما كانت تجلس بداخل أحد المقاهى وبالتحديد مقهى يدعى “جو” وتابع لمنطقة أتلانتا قام رجل قامت المنصات الإخبارية بتسميتة روب كولر بإلتقاط صور لها.

فا لاحظت أسماء ذلك الرجل بينما كانت تعمل على حاسبها الاَلى وقت تلك الواقعة وحسب ما صرحت لموقع “Creative Loafing” إنها قد نظرت إلى الأعلى ووجدت رجلاً يقوم بتوجية هاتفة نحوها كما لو كان يقوم بإلتقاط صورة لها.

وبدأت السيدة أسماء التى تبلغ من العمر 39 عاماً بالقيام بالتسجيل لذلك الرجل مقطع فيديو، حينما سألته عمّا كان يفعل بالتحديد.

حيثُ قالت لة: “أهلا روب، تحب التقاط الصور؟” هكذا قالت أسماء في المقطع مُضيفة “تحب التقاط صور لي على وجه الخصوص؟”.

وكان ذلك الرجل يقوم بالضحك ويسألها بينما يقوم بإبعاد الهاتف الخاص بة عنها قائلاً “هل تشعرين بالإساءة؟”.

وتابع: “أنا فقط كُنت التقط بعض الصور للمقهى وللرجل الواقف هناك”.

وأضاف: “وكنت أنوى نشر ذلك على موقع فيسبوك، ولكنى ظهرتى أنتى وبدأتى تتصرفين كالعاهرة”.

فسألتة السيدة أسماء بإتزان وبهدوء قائلة “إذا، أنا الآن عاهرة؟”، فرد ببساطة قائلاً “نعم أنت كذلك”.

التفاصيل والواقعة فى الفيديو، إليكم الفيديو.

شبكةعيونالإخبارية

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