5 أشياء عليك فعلها في الصباح: تدليك المراكز الحساسة في الأذن

الروتين الصباحي اليومي لا يختلف كثيرًا من شخص لآخر، فمعظم الأشخاص يتبعون نفس الروتين تقريبًا مع بعض الاختلافات الطفيفة، ولكن تستطيع إضافة بعض الأشياء لروتينك الصباحي، التي ستجعل بداية اليوم أسهل وأكثر راحة ونشاطًا.

ورصد موقع «برايت سايد» 5 أشياء يمكنك أن تبدأ بها اليوم، بحيث تصبح عادات ضمن الروتين الصباحي:

5. تدليك الأذن

تدليك الأذن في الصباح سوف يساعدك على الاستيقاظ بشكل كامل، ويمكنك أن تفعل ذلك قبل التحرك من مكان نومك، وتدليك المراكز الحساسة في الأذن له تأثير إيجابي على شعورك بالطاقة والحيوية.

4. تناول كوب من الماء الساخن مع شرائح الليمون

الكثيرون يتناولون كوب القهوة في الصباح قبل أي شيء، ولكن من الأفضل تناول كوب من الماء الساخن مع الليمون، فإن هذا يحفز الجهاز الهضمي، والكلى والأمعاء، كما يزيل السموم من الجسم، ويقوي الجهاز المناعي، ويمكنك فقط استخدام ربع ثمرة ليمون على كوب من الماء الساخن، ولكن إذا ما قررت فعل ذلك، عليك الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة حتى تتناول وجبة الإفطار.

3. تنظيف الفم

الجميع معتاد على غسل الأسنان مرتين يوميًا، ولكن يجهل الكثيرون تنظيف اللسان، وأهميته فاللسان مركز لتراكم البكتيريا، وهذا قد يسبب تكون طبقة البلاك على الأسنان، وتسوس ومشاكل في اللثة، لذا كل ما عليك فعله هو استخدام فرشاة الأسنان في تنظيف اللسان برفق، حتى لا يتضرر سطحه أو يحدث به التهابات.

2. تناول ملعقة من العسل

تناول ملعقة من العسل الأبيض، صباحًا، ينشط الذاكرة ويعالج السعال، ويعالج الحساسية، كما أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة، حيث إنه يدخل في الدم بشكل سريع، ولكن عليك تناوله قبل 15 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

1. استخدام محلول بيروكسيد الهيدروجين للغرغرة

فقط ضع من 5 إلى 7 نقاط من محلول بيروكسيد الهيدروجين، بتركيز 3%، في 50 مل من المياه، وتلك الطريقة فعالة جدًا لتبييض الأسنان، وقتل البكتيريا في الفم، وعلاج اللثة الملتهبة.

شبكةعيونالإخبارية

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