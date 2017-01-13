حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 14 يناير 2017

سمر العشري

برج القوس :

مهنياً: يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون مناسباً على صعد مختلفة في العمل وفي العلاقات العامة

عاطفياً: الفلك يمنحك الاندفاع والشغف اللازمين للبحث عن الكمال في الحب

صحياً: قم بإدخال طعام مغذ على لائحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية قدر المستطاع

أبراج مكتوب :

برج القوس :

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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