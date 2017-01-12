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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 13 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 13 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 13 يناير 2017

مهنياً: يدخل حياتك المهنية شخص ما فيقلب الأمور رأساً على عقب، لكنه يحمل إليك اخباراً جيدة ومفاجآت مناسبة

صحياً: تنظّم نفسك وتقوم بالمبادرات فتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع، ولو ان الفلك يطلب اليك التروّي ايضًا وعدم المجازفة او المخاطرة 

صحياً: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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