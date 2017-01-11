اختبارات لـ4 متقدمين لمنصب رئيس حي ثان المحلة ونائب لرئيس المدينة

الغربية –عادل ضرة

أجرى اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، اختبارات بين 4 متقدمين لاختيار واحد منهم لشغل منصب رئيس حي ثان المحلة، واخر نائبا لرئيس مركز ومدينة المحلة، خلفا للمحاسب احمد فكري رئيس حى ثان المحلة لبلوغه السن القانونية للتقاعد، واختيار نائبا لرئيس مدينة المحلة الذى خلى بخروج المحاسب صلاح موسى نائب رئس المدينة الذى احيل للتقاعد لبلوغة السن القانونية.

ومن بين المتقدمين لمنصب رئيس الحي كامل يونس نائب رئيس حي ثان المحلة ،وحمدي صديق والذي شغل منصب رئيس وحدة محلية بـ6 قرى بمركز ومدينة المحلة، ومحمد صلاح رئيس جهاز بناء وتنمية القرية، والمهندس احمد فهمي رئيس جهاز النظافة الأسبق والمسئول عن مرفق النقل الداخلي بطنطا، لاختيار احدهم لمنصب نائب رئيس المدينة، وقامت لجنة مشكلة برئاسة اللواء طلعت منصور السكرتير العام بوضع عدة اشتراطات للمنصب.