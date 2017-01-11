أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

تأجيل معسكر الحكام 48 ساعة

Google+ Print
تأجيل معسكر الحكام 48 ساعة تأجيل معسكر الحكام 48 ساعة

>كتب- عادل عقل

قررت لجنة الحكام الرئيسية تحت إشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل انطلاق معسكر الحكام الدوليين والدرجة الأولى إلى السبت المقبل بدلا من غد الخميس، والذي كان مقررا اقامته في مشروع الهدف بمدينة 6 اكتوبر.

كانت اللجنة قد حددت غدا الخميس موعدا لانطلاق المعسكر بمشاركة 350 حكما ومساعدا وتم تقسيمهم الى 10 افواج يضم كل فوج 40 حكما ومساعد،من المقرر ان يستمر المعسكر حتى 8 فبراير المقبل.

اكد احمد الشناوى مسئول التطوير بالـ" فيفا" ان برنامج المعسكر سيشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب وحالات خاصة التى شهدت جدلا كبيرا خلال مباريات الدورى فى الاسابيع الاخيرة وتسببت فى الهجوم على التحكيم.

 وتابع الشناوى انه سيتولى إلقاء المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية فريق عمل يضم كل من جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وناصر عباس ووجيه أحمد ومجدى رزق  ووليد شعبان وسيد مراد.

وأشار الشناوى ان المعسكر سيختتم بفوج حكام النخبة بالدورى لمناقشة ابرز السلبيات التى واجهتم خلال المباريات الاخيرة من عمر الدورى بقسميه الاول والثانى.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم