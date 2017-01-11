تأجيل معسكر الحكام 48 ساعة

كتب- عادل عقل

قررت لجنة الحكام الرئيسية تحت إشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل انطلاق معسكر الحكام الدوليين والدرجة الأولى إلى السبت المقبل بدلا من غد الخميس، والذي كان مقررا اقامته في مشروع الهدف بمدينة 6 اكتوبر.

كانت اللجنة قد حددت غدا الخميس موعدا لانطلاق المعسكر بمشاركة 350 حكما ومساعدا وتم تقسيمهم الى 10 افواج يضم كل فوج 40 حكما ومساعد،من المقرر ان يستمر المعسكر حتى 8 فبراير المقبل.

اكد احمد الشناوى مسئول التطوير بالـ" فيفا" ان برنامج المعسكر سيشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب وحالات بالفيديو خاصة التى شهدت جدلا كبيرا خلال مباريات الدورى فى الاسابيع الاخيرة وتسببت فى الهجوم على التحكيم.

وتابع الشناوى انه سيتولى إلقاء المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية فريق عمل يضم كل من جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وناصر عباس ووجيه أحمد ومجدى رزق ووليد شعبان وسيد مراد.

وأشار الشناوى ان المعسكر سيختتم بفوج حكام النخبة بالدورى لمناقشة ابرز السلبيات التى واجهتم خلال المباريات الاخيرة من عمر الدورى بقسميه الاول والثانى.