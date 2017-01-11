أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة فى مقدمتها، التدرب على فترة واحدة بدلا من فترتين وتمسك على غيط باستقالته من مجلس الإدارة وتجديد رفض العرض المقدم من الفيصلى السعودى لاستعارة إبراهيم حسن.

قرر التشيكى فرانز ستراكا الاكتفاء بالمران المسائى الذى يخوضه اللاعبون وإلغاء المران الصباحى اليوم الأربعاء خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد حال إقامة مران اليوم على فترتين.

رفض على غيط عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، العدول عن الاستقالة التى تقدم بها خلال أيام، اعتراضا على تهميشه داخل مجلس الإدارة، وتدخل المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى فى اختصاصاته المكلف بها وفى مقدمتها الإشراف على قطاع الناشئين بقلعة الدراويش، وما يشملها من تعيين مدربى القطاع واستقدام لاعبين جدد لدعم فرق القطاع.

أكد المهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى أن مجلس الإدارة منح التشيكى فرانز ستراكا وجهازه المعاون الصلاحيات الكاملة داخل صفوف الدراويش، فيما يلزم من اتخاذ القرارات اللازمة وتوقيع العقوبات اللازمة وتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة.

جدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رفضه التفريط فى إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش للانتقال إلى صفوف الفيصلى السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، بعد تقديم الأخير عرض رسمى للحصول على خدمات اللاعب مقابل 100 ألف دولار، نظرا لحاجة الفريق الأصفر لجهود اللاعب باعتباره من القوام الأساسى في صفوف الدراويش.

أكد محمد مظهر، مدير المركز الإعلامى بنادى الإسماعيلى، أن عبد الرحمن أنوس، رئيس قطاع الكرة بالنادى لم يستقيل من منصبه، كما يتردد فى بعض وسائل الإعلام، مشددا على أن أنوس تعرض لنزلة برد حادة منعته من التواجد في تدريبات الدراويش أو مباشرة عمله خلال اليومين الماضيين.