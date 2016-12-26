أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 26/12/2016.. القمة تشتعل مبكراً

كتب محمد عراقى

شهدت الساحة الرياضية اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة، والتي سيطر عليها أجواء استعدادات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمباراة القمة، المقرر إقامتها بين الفريقين الخميس المقبل في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

طلب نادي الأهلي 3 ملايين دولار للاستغناء عن الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق للترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، بعد قدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.

وافق الأمن خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور مندوبى الأهلى والزمالك واتحاد الكرة استعدادا لمباراة القمة يوم 29 ديسمبر الجارى، على حضور 10 أفراد من الأهلى ومثلهم من الزمالك فى المقصورة الرئيسية للمباراة بملعب بتروسبورت، مع تخصيص 6 مقاعد لاتحاد الكرة.

أثبتت الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الأهلي إصابته بتمزق في أربطة الكاحل وغيابه لمدة ٦ أسابيع، بعدما أصيب أمس في التدريبات الجماعية بعد تدخل عنيف من جانب زميله أحمد عادل عبد المنعم عليه .

رفضت لجنة الكرة بالأهلي مقترح الجهاز الفنى بضم الإثيوبى شيملس بيكلى، صانع ألعاب بتروجت، لعدم الاقتناع بإمكانياته الفنية من قبل الثنائى الشيخ طه إسماعيل وأنور سلامة أعضاء اللجنة.

فيما تم صرف النظر عن استعادة الجابونى ماليك إيفونا، والذى اقترح الجهاز الفنى أيضا عودته، وذلك لمغالاة ناديه الصينى فى شروطه المالية

أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أن إدارة ناديه ترفض بيع أى لاعب من العناصر الأساسية بالفريق الأول للنادى البورسعيدى مهما كانت الإغراءات.

ظهرت مؤشرات قوية تؤكد خروج باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعدما تجاهل المنتخب ذكر اسمه ضمن لاعبي القلعة البيضاء المطالبين بإجراء تحليل DNA استعدادا للسفر مع الفراعنة إلى الجابون لخوض بطولة أمم أفريقيا الشهر المقبل

فاز فريق سلة سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة ٧١/٧٣ فى نهائى دورى المرتبط الذى يقام بالإسماعيلية، جاء فوز سبورتنج ليؤجل حسم بطل الدورى فى ظل تساوى نقاط الفريقين بعدد ٤١ نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة فاصلة غدا لتحديد بطل دورى المرتبط.

قرر جهاز الكرة بالأهلي تغريم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق وفقاً للائحة ، بعد غيابه عن مران الفريق اليوم الاثنين دون إذن.

قال طارق خيري المدير الفني لسلة الأهلي أن فريقه تعرض لفاصل من الأخطاء التحكيمية في مباراته مع سبورتنج اليوم، في ختام الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.