لمرضى القولون العصبى.. الكراوية والينسون أبرز العلاجات الطبيعية

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور فؤاد بدوى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن المشروبات التى تحتوى على الكافيين من الشاى والقهوة، والتعرض للقلق والتوتر، من أهم أسباب القولون العصبى عند الكثير من الأشخاص، والذى يتسبب فى آلام شديدة فى المنطقة السفلى من البطن.

وأكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من استخدام المشروبات الدافئة فى الشتاء والتى تعزز من القضاء على القولون العصبى، وأهمها الحلبة ولها تأثير جيد على تهدئة الأمعاء والقولون، كما أنها تعالج النوبات الناتجة عن القولون كالإمساك الشديد، وتعمل على تحسين عملية الهضم.

كما أشار إلى أن الكراوية من المشروبات التى يطلق عليها "مضاد حيوى طبيعى"، فهى تقضى على بكتيريا الأمعاء، كما أنها تخفف المغص وآلام المعدة لمرضى القولون العصبى، كما أنها طاردة للغازات ومهدئة للأمعاء، إضافة إلى مشروب الينسون ويعد من المشروبات المريحة للأمعاء، والمزيلة للألم، والمهدئة للأعصاب، ويقلل من التوتر والضغط النفسى.