رواد "تويتر" عن تبرع السعودية بـ138 مليون ريال لسوريا: ستذهب للإرهابيين

كتب محمد تهامى زكى

استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قرار العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم حملة شعبية تهدف لدعم سوريا بـ138 مليون ريال، بحالة من القلق، حيث اعتبرها الكثيرون دعما لعناصر "داعش" الإرهابى لإحداث المزيد من الفوضى فى الأراضى السورية، متسائلين عن الجهات التى ستذهب لها تلك الأموال الضخمة.

وهاجم النشطاء القرار، حيث قال حساب باسم "ابن سومر": "لإغاثة الدواعش قصدكم"، فيما كتبت لارا: "دول اللى يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته، بعد ما دمرها عايز يغيثها"، وأوضح حساب باسم "العربى النبيل": "قال حملة شعبية.. هل يقصد بمزيد من الإرهابيين، سوريا تحررت ولا تتشرف بدعم السعودية كما هو الحال موقف العراق واليمن وليبيا لا يتشرفون".

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بتنظيم حملة شعبية فى جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السورى، من خلال بيان ملكى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".