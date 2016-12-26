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"المالية": ندرس تعديلا تشريعيا بخصومات ضريبية للشرائح الأقل دخلا

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"المالية": ندرس تعديلا تشريعيا بخصومات ضريبية للشرائح الأقل دخلا "المالية": ندرس تعديلا تشريعيا بخصومات ضريبية للشرائح الأقل دخلا

>كتب عامر مصطفى

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ارتفاع له تأثير بلا شك على ارتفاع الأسعار، مما يستتبع تأثيرا على محدودى الدخل، لافتا إلى أن الوزارة ترى أن الضريبة التصاعدية ليست الحل ولم تحقق الهدف، والتفكير فى منح خصم ضريبى لكل شريحة بحيث تأخذ الشرائح الأقل دخلا الخصم المناسب لشريحته، وعندما يزيد الدخل تقل نسبة الخصم، وذلك يتطلب تعديلا تشريعيا.

 

وتابع "المنير"، فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، أن 30 مليون شخص الخاضعين لضريبة المرتبات، ومن سيستفيد من الخصم الضريبى يقدر بـ25 مليون شخص.


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