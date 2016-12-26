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شاهد.. تعليمات مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى

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شاهد.. تعليمات مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى شاهد.. تعليمات مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى

>كتب أحمد طارق

حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على التواجد فى المران الجماعى للفريق، اليوم الاثنين، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل خوض مباراة القمة 113 أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز، كما وجه رئيس قلعة ميت عقبة عدة رسائل للجهاز واللاعبين.

 

وعرض برنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" النصائح والتعليمات التى وجهها رئيس الزمالك للاعبيه، وشدد على ضرورة اطاعة الحكم طاعة عمياء، مع الحفاظ على العلاقة الطيبة مع لاعبى المارد الأحمر، خاصة وأنهم سيجتمعون مع بعضهما البعض فى معكسر الوطنى المقبل.


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