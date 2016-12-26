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أخبار الإسماعيلى اليوم الاثنين 26/12/2017 .. جدو وجمال على رأس المطلوبين فى الشتاء

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أخبار الإسماعيلى اليوم الاثنين 26/12/2017 .. جدو وجمال على رأس المطلوبين فى الشتاء أخبار الإسماعيلى اليوم الاثنين 26/12/2017 .. جدو وجمال على رأس المطلوبين فى الشتاء

>كتب - هيثم عويس

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الإثنين 26/12/ 2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها التفاوض مع المقاولون العرب من أجل التعاقد مع جدو ، بالإضافة لدراسة المجلس لعودة عمر جمال لقيادة منطقة الوسط.

 

 

 

دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب من أجل التعاقد مع محمد ناجى جدو مهاجم ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل فى ظل حاجة الدراويش الملحة لمهاجم صريح يستطيع قيادة هجوم الفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف.

 

 

 

يدرس مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، عودة عمر جمال صانع ألعاب الفريق الأسبق والمقاولون الحالى من جديد لصفوف الفريق، نظرا للنقص الحاد الذى يشهده الفريق فى هذا المركز.

 

ويعتمد أشرف خضر، المدير الفنى للدراويش، على الثنائى إبراهيم حسن والغانى توريك جبرين فى مركز صانع ألعاب، ويبحث مجلس الإدارة عن لاعب ثالث لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

 

 

 

اقترب شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى من الانتقال لتدريب الإسماعيلى بداية من أول يناير المقبل، بعد رحيل اللواء ماهر كسبة عن رئاسة النادى العسكرى وتعيين أشرف عامر بدلا منه

 

 

 

أصبح إسلام جمال، مدافع الزمالك، على رأس اهتمامات مسئولى الإسماعيلى فى الانتقالات الشتوية يناير المقبل لتدعيم دفاعات الفريق الأصفر قبل بداية الدور الثانى، خاصة أن دفاعات الدراويش تعانى نقصا حادا منذ انطلاق المسابقة.


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