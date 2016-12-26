الفنان السوري سامر المصري ينقذ فيلم أحمد عز

بعد أيام طويلة من المفاوضات المتعثرة مع نجوم التمثيل في مصر لمشاركة النجم أحمد عز بطولة فيلم "الخلية"، عثر المخرج طارق العريان على طوق الإنقاذ مع موافقة النجم السوري سامر المصري، على تقديم شخصية الإرهابي زعيم الخلية الجهادية وبدأ بالأمس أول يوم تصوير.

عز فتح باب التفاوض مع العديد من النجوم ومنهم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وأحمد السعدني وآخرين. ولكن أغلبهم رفض المشاركة بتصوير الفيلم إما للانشغال بتصوير أعمال أخرى مثل أمير المرتبط مع أحمد السقا بتصوير فيلم "هروب اضطراري"، أو خوفاً من مشاهد المعارك "الحقيقية" التي سيتم تنفيذ بعضها بالنيران الحية تحت إشراف متخصصين من قوات العمليات الخاصة المصرية، وبعضهم هرب من المفاوضات بعدما أكدت الشائعات أن الفيلم لن يكتمل بسبب قرب صدور حكم نهائي بحبس أحمد عز بواقعة سب وقذف الفنانة زينة، ولكن سامر المصري تحدى كل هذه المعوقات ووافق على بطولة العمل ليصبح إطلالته الأولى عبر السينما المصرية.

فيلم "الخلية" تدور أحداثه حول ضابط شرطة من فريق العمليات الخاصة يجسد دوره أحمد عز يطارد خلية إرهابية خطيرة للغاية تدبر العديد من العمليات الإرهابية التي تحاول ضرب البلد ومنها تفجيرات في أماكن حيوية ،ويشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد صفوت ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومن إنتاج وإخراج طارق العريان.

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