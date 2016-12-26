أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الفنان السوري سامر المصري ينقذ فيلم أحمد عز

Google+ Print

الإثنين 26-12-2016 22:37

بعد أيام طويلة من المفاوضات المتعثرة مع نجوم التمثيل في لمشاركة النجم أحمد عز بطولة فيلم "الخلية"، عثر المخرج طارق العريان على طوق الإنقاذ مع موافقة النجم السوري سامر المصري، على تقديم شخصية الإرهابي زعيم الخلية الجهادية وبدأ بالأمس أول يوم تصوير.

عز فتح باب التفاوض مع العديد من النجوم ومنهم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وأحمد السعدني وآخرين. ولكن أغلبهم رفض المشاركة بتصوير الفيلم إما للانشغال بتصوير أعمال أخرى مثل أمير المرتبط مع أحمد السقا بتصوير فيلم "هروب اضطراري"، أو خوفاً من مشاهد المعارك "الحقيقية" التي سيتم تنفيذ بعضها بالنيران الحية تحت إشراف متخصصين من قوات العمليات الخاصة المصرية، وبعضهم هرب من المفاوضات بعدما أكدت الشائعات أن الفيلم لن يكتمل بسبب قرب صدور حكم نهائي بحبس أحمد عز بواقعة سب وقذف الفنانة زينة، ولكن سامر المصري تحدى كل هذه المعوقات ووافق على بطولة العمل ليصبح إطلالته الأولى عبر السينما المصرية.

فيلم "الخلية" تدور أحداثه حول ضابط شرطة من فريق العمليات الخاصة يجسد دوره أحمد عز يطارد خلية إرهابية خطيرة للغاية تدبر العديد من العمليات الإرهابية التي تحاول ضرب البلد ومنها تفجيرات في أماكن حيوية ،ويشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد صفوت ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومن إنتاج وإخراج طارق العريان.

سامر المصري لأول مرة بالسينما المصرية فهل يكتمل الحلم أم تتسبب زينة بإجهاضه مبكراً؟

 

راشد الماجد يغني في دار الأوبرا بالكويت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر