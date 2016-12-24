الغرامة والسجن عقوبة تجاوز مدة إنتهاء التأشيرة بالسعودية

سمر العشري

وجهت المملكة العربية السعودية نداء عاجل لجميع الوافدين بتأشيرة أداء مناسك العمرة أو زيارة من خلال المديرية العامة للجوازات بمراعاة المدة المحدد بإنتهائها وضرورة التجديد في الميعاد أما اذا كانت التأشيرة غير قابلة للتجديد فعلي الوافد عدم التأخر عن مغادرة المملكة حتي لايتعرض للعقوبة المقررة وهي السجن والغرامة .

العقوبات التي نصت عليها هي :

غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي .

السجن لمدة 6 شهور .

الترحيل فوراً .

حثت مديرية الجوازات السعودية أيضا المقيمين والمواطنين بضرورة الإستجابة والإبلاغ عن مغادرة من استقدموهم للعمل في المواعيد المحددة لانتهاء تأشيرة دخولهم وإلا ستطبق عليهم ذات العقوبة أما لوكان المستقدم وافداً يتم ترحيله فوراً .

كما نبهت ايضاً المديرية العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية علي المواطنين والوافدين علي ضروة وأهمية مراعاة النظام والقوانين بنسبة لإيواء الحجاج والمعتمرين أو المتأخرين عن مغادرة المملكة بعد إنتهاء مدة تأشيرتهم ومن يقوم بالمخالفة ستطبق عليه عقوبة مالية مقدارها 100 الف ريال سعودي أو السجن 6 شهور أو الترحيل لو كان المخالف من الوافدين وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة .

شبكةعيونالإخبارية

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