وليد هويدى: المقاصة يدرس شراء أنطوى من الأهلي نهائيا

قال وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن ناديه يسعى لضم الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود نية لشرائه نهائيا فى نهاية الموسم.

وأكد هويدى فى تصريحات له اليوم على "قناة النادى الأهلي"، أن رغبة الأهلى فى إعارة أنطوى كانت سببًا فى موافقة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى على السماح للغانى نانا بوكو بالاحتراف داخل نادى الشباب الإماراتى، لثقته الكبيرة فى قدرة أنطوى على تعويض غياب بوكو.

وأوضح مدير الكرة بالمقاصة، أن ناديه وضع بندا فى عقد بوكو مع الشباب الإماراتى يقضى بإمكانية بيع اللاعب نهائيا نهاية الموسم، وبالتالى سيكون الطريق مفتوحا أمام الفريق الفيومى لشراء أنطوى نهائيا أيضا من الأهلى.