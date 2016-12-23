حسن شحاتة: جهة حكومية وراء رحيلى عن قيادة المنتخب

كتب أحمد طارق

أكد حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، أن رحيله عن قيادة الفراعنة فى عام 2011 عقب عدم تأهل المنتخب لبطولة أمم أفريقيا 2012، جاء بقرار من جهة حكومية.

وأوضح "المعلم" أنه عقب التعادل مع جنوب أفريقيا بنتيجة 1/1، وتأكد عدم تأهل المنتخب لبطولة أمم أفريقيا، تلقى اتصالاً هاتفياً من إحدى الشخصيات المهمة فى اتحاد الكرة، أبلغه خلاله ضرورة تقديم استقالته من قيادة الفراعنة بناء على رغبة أحد المسئولين بالدولة.

وأضاف شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية مع منى الشاذلى: "تلقيت اتصالا من مسئول فى اتحاد الكرة، ويعد الاتحاد جهة حكومية بالنسبة لنا، وقال لى حرفياً (حسن عايزك تقدم استقالتك علشان كنت قاعد مع شخص -رفض ذكر اسمه- وطلب منى أقولك تسيب المنتخب) فقلت له سأكون فى مكتب هذا الشخص صباح الغد لتقديم استقالتى".

وتابع المدير الفنى السابق للمنتخب: "فى الصباح تحدثت مع أعضاء جهازى المعاون قبل التوجه لمكتب هذا الشخص، وأبلغتهم بأننى سأستقيل بناء على رغبته.. وبالفعل وصلت إلى مقر مكتبه واتبعنى أعضاء جهازى المعاون، وطلب منى أن اتقدم باستقالتى فرفضت وطلبت أن ينتهى الأمر بشكل ودى، نظراً لوجود شرط جزائى فى عقدى، مع أخذ جميع مستحقاتى، فوافق وكانت نهاية مشوارى مع المنتخب".

وأردف المعلم: "رحيلى كان خوفا من تلك الجهة الحكومية، لأنه لا يستطيع أحد أن يقف أمام القطار، وحزين جداً من تلك الطريقة التى تتعارض مع تاريخى وإنجازاتى، لكن الله عوضنى بالحصول على لقب رجل العام فى أفريقيا 2014، واتكرمت على شرف كأس العالم بالبرازيل".