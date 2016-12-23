5 معلومات تجبرك على حذف "واتس آب" الأخضر وتنزيل الأزرق : يتغلب على الكثير من العيوب

سمر العشري

واجه معظم مستخدمي تطبيق واتس آب الأخضر بعض العقبات أثناء استعماله؛ لعدم احتوائه على الكثير من الخصائص التي تسهل عمليات التراسل .

لذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنهم مواقع محلية، طريقة التغلب على هذه المتاعب، بشرح مميزات واتس آب بلس، أو ما يعرف بالواتس الأزرق- وقد يعرف أيضا بالنسخة المعدلة- والفروق بينه وبين الواتس آب الرسمي، حسبما جاء في موقع sputniknews ، وهي :

في واتس آب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة . لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتس آب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق . في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميجابايت . تستطيع في واتس آب الأزرق تغيير " الثيم " أو الـ" استايل " الخاص بالواجهة . النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتس آب الرسمي .

شبكةعيونالإخبارية

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