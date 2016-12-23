الحكومة اللبنانية ترحب بقرار مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلى

كتب: محمد أبو النور

فى أول رد فعل رسمى من قبل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريرى، رحب رئيس الوزراء الجديد، فى تدوينة له على موقع التغريدات المصغيرة "تويتر" بصدور قرار مجلس الأمن الذى يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بإجماع أربعة عشرا عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبنى مجلس الأمن، اليوم قرارا يدين الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وتعكس النتيجة قدرا كبيرا من التأييد الأممى واسع النطاق لتمرير مشروع القرار الذى يدين السلوك الإسرائيلى تجاه الأراضى العربية الفلسطينية، وفق ما قالته الأمم المتحدة فى بيان صدر عقب إقرار المشروع الذى تقدمت به كل من فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلاندا.