أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

البدري: تألق دكة الأهلى أهم مكاسب مباراة الألومنيوم بالكأس

Google+ Print
البدري: تألق دكة الأهلى أهم مكاسب مباراة الألومنيوم بالكأس البدري: تألق دكة الأهلى أهم مكاسب مباراة الألومنيوم بالكأس

>كتب رمضان حسن

أعرب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى عن رضاه التام بالمستوى الذى قدمه لاعبو الفريق أمام الألومنيوم مساء اليوم بدور الـ32 لكأس والفوز بسداسية دون رد والتأهل لدور الـ16.

 

وقال البدرى عقب المباراة إن الدفع بالعناصر التى شاركت أمام الألومنيوم أمثال جدو الصغير وأكرم توفيق وعماد متعب وعمرو جمال هم المكسب الحقيقى من المباراة.

 

وشدد المدير الفنى على أن معاناة بعض الأساسيين من الإرهاق نتيجة تلاحم المباريات أجبره على منحهم راحة سلبية قبل لقاء القمة المقرر له يوم الخميس المقبل بالجولة السابعة عشر للدورى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر