«لو كان بخاطري» لراشد الماجد وآمال ماهر يتخطى 10 ملايين مشاهدة

جدة ـ رامي أمين

تخطى فيديو كليب «لو كان بخاطري» للفنان السعودي راشد الماجد والفنانة المصرية آمال ماهر في الـ «ديو» الغنائي الذي جمعهما لأول مرّة باللهجة المصرية، حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على موقع «اليوتيوب» خلال الأسبوع الأول.

الأغنية كلمات «واحد» ولحن الملحن المصري عمرو مصطفى، و‎توزيع أحمد الموجي. مكس وماستر محمد جاسم، وقد تمّ تصوير الكليب في أستوديو «بي برو» بدبي، تحت إدارة المخرج بسام الترك.

وفي دردشة خاصة لــ «سيدتي نت» مع المخرج بسام الترك قال: «أنا كمخرج أعمال وكليبات أرى أني أعتمد دائماً على الإبداعات الإخراجية، ولكن في كليب «لو كان بخاطري» كان اعتمادي على هرمين كبيرين، هما راشد الماجد وآمال ماهر، وليس لي سوى تقديم صورة جميلة تتبلور من خلال عدسة الكاميرا».

وعن التقنيات المستخدمة في الكليب قال: «لقد استخدمنا أهم تقنية سينمائية وعدسات شبيهة بالتي يصوّر بها الأفلام في هوليود، والتي عادة ما تبهر المشاهد بشدّة براعة التصوير والدّقة في تفاصيل المشهد بألوانه المبدعة».

أما عن المقطع الذي أظهر راشد الماجد وآمال ماهر في نهاية الكليب وهما في تناغم على آلة العود قال: «أعتبر هذا المقطع توقيع محبّة الأغنية والكليب ما بين الفنانين المخضرمين راشد الماجد وآمال ماهر، ولقد لمست مدى الترابط والانسجام فيما بينهما في تلك اللحظات، فقررت نقلها من خلال عدسة الكاميرا إلى المشاهد مباشرة من دون إعداد مسبق، ونقلت أيضاً من خلف الكواليس المشاهد التلقائية والأجواء الرائعة التي كان يتمتع بها ملحن العمل عمرو مصطفى والموزع الموسيقي أحمد الموجي ومهندس الصوت محمد جاسم.

ولا يفوتني أن أشكر عبر «سيدتي نت» كل هؤلاء النجوم الكبار بفنهم وقيمتهم، وأستطيع القول إنني محظوظ بأن يُوضع أسمي ضمن قائمة عمل بهذه الضخامة ويشارك فيه أسماء كبيرة، كالفنان راشد الماجد والفنانة آمال ماهر، وكذلك الشاعر واحد، والملحن عمرو مصطفى، وكل من ساهم في نجاح هذا العمل. والحمد لله أن الكليب لاقى انتشاراً واسعاً على مستوى الوطن العربي عند عرضه، وقد تخطى اليوم حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على موقع «اليوتيوب».

وختم بسام الترك تأكيده أنه كسب الرهان بهذا الكليب، ونجح في إيصال ما أراده، والأهمّ أنه لا يشبه أيّ كليب آخر من الكليبات الموجودة على الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أنه قد سبق للفنان راشد الماجد أن كانت له عدة تجارب باللهجة المصرية من قبل في أغنية «تحلف ليّ ليه» للمرة الأولى، وأيضاَ أغنية «سنة» وأغنية «أشوف فيك يوم»، وكذلك أغنية «علي اللي جرى»، وكانت أغنية مسجّلة من جلسة، وبعد فترة التوقف عن تقديم الأغنية المصرية عاد ليصدر الـ «ديو» الغنائي «لوكان بخاطري» مع آمال ماهر، ليثبت أنه قادرعلى النجاح باللهجة المصرية.

كما قدّمت الفنانة آمال ماهر الـ «ديو» الغنائي باللهجة المصرية مع الفنان السعودي د. عبادي الجوهر في أغنية بعنوان «سامحني يا حبيبي»، وهي من كلمات الشاعر المصري الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار السعودي طلال، على مسرح دار الأوبرا المصرية.