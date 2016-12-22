أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قطاع التمريض بـ"الأعلى للجامعات" تقر إجراءات جديدة للقبول بالكليات

Google+ Print
قطاع التمريض بـ"الأعلى للجامعات" تقر إجراءات جديدة للقبول بالكليات قطاع التمريض بـ"الأعلى للجامعات" تقر إجراءات جديدة للقبول بالكليات

>الإسماعيلية – جمال حراجى

استضافت كلية التمريض بجامعه قناة السويس لجنه قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورة حريصه الشيمى رئيس لجنه القطاع، وعضوية الدكتورة منال سيد إسماعيل وكيل تمريض القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة القناة وعضو لجنة قطاع التمريض بالمجلس، أنه تم عرض ملخص لكيفية تصميم نظام لإختبارات القبول لكليات ومعاهد التمريض فى بحيث تكون اختبارات القبول الأربعة (اللغة الانجليزية والسمات الشخصية والتفكير النقدى و اللمسات الشخصية والمقابلة الشخصية) موحده على مستوى كل كليات ومعاهد التمريض بمصر.

وأشارت عميدة  تمريض الإسماعيلية إلى أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة  إلى مجموعات عمل لتصميم هذا النظام، وتم مناقشتها وتبادل الآراء والأفكار للوصول إلى أفضل نماذج للاختبارات، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر الطلابية للدخول لهذه الكليات والمعاهد حتى ينعكس ذلك على استيعابهم للدراسة بالكلية وبالتالى على أدائهم مع المرضى.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر